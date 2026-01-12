Viareggio | arrivato a La Spezia il mercantile in avaria a sei miglia dalla costa della Versilia

Il 11 gennaio 2026, il mercantile Master Nasser, in avaria a sei miglia dalla costa di Viareggio a causa di problemi tecnici, è stato trasferito a La Spezia. Dopo giorni di difficoltà legate alle condizioni del mare, l'imbarcazione ha ripreso il viaggio verso il porto ligure, dove verrà sottoposta alle necessarie verifiche. La vicenda si inserisce nelle consuete attività di gestione delle emergenze marittime nella zona della Versilia.

E' ripartito ieri sera, 11 gennaio 2026, il Master Nasser, il mercantile che si trovava a sei miglia dalla costa viareggina per dei problemi tecnici da venerdì e che a causa del mare grosso non poteva essere trainato

