Analizzando i commenti sulla serie su Fabrizio Corona, emerge come Netflix si sia involontariamente coinvolta nel racconto del “bad boy”. La docuserie “Fabrizio Corona – Io sono notizia” ha riscosso un notevole interesse, raggiungendo rapidamente la vetta delle preferenze degli abbonati, superando anche titoli di grande successo come Stranger Things. Questo fenomeno evidenzia come i contenuti biografici possano attirare un pubblico vasto e curioso, influenzando la discussione online.

Le piattaforme streaming, si sa, sono sempre avare di dati, prima di rilasciarli passa diverso tempo, ma quel si può affermare con certezza è che la docuserie in cinque puntate Fabrizio Corona – Io sono notizia in pochi giorni (24 ore per essere esatti) è schizzata in vetta alla classifica dei contenuti che più hanno interessato gli abbonati di Netflix, superando in scioltezza perfino il gran finale di Stranger Things, uno dei titoli che hanno fatto la fortuna della storia della piattaforma. Un risultato tutto sommato prevedibile considerata la curiosità per un personaggio che proprio di svelare curiosità, volendo non senza sforzo nobilitare il concetto di gossip, si occupa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini

Leggi anche: Arriva una serie Netflix su Fabrizio Corona

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fabrizio Corona, recensione della serie Netflix Io sono notizia: ossessioni e misfatti di un nemico pubblico; Fabrizio Corona, “Il sono notizia”: la docuserie che sguazza nei liquami; Dagli successo al carcere, su Netflix è arrivata la serie Io sono notizia su Fabrizio Corona; Lei, l'album Attraverso: 'Sono un'inquieta che si salva con la musica'.

Viaggio nei commenti sulla serie su Fabrizio Corona. Così anche Netflix si fa complice del bad boy - L'impressione che ne viene fuori è che con Corona non si possa vincere, non c'è modo di fare uscire definitivamente male un personaggio nel momento in cui lui stesso rilancia al ribasso su qualsiasi c ... open.online