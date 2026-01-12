Il ritorno di Alberto Trentini a casa rappresenta un momento di sollievo e speranza. La notizia della sua liberazione è stata accolta anche al Lido di Venezia, nel luogo che ha visto crescere e formare il giovane cooperante, ora ritornato tra i suoi affetti. Un episodio che testimonia l’importanza del sostegno e della solidarietà nelle situazioni di difficoltà.

L'annuncio della liberazione di Alberto Trentini è arrivato anche al Lido di Venezia, nella casa dove il giovane cooperante è cresciuto, dove vive la sua famiglia. Uno striscione verde, con l'immagine del suo volto, è appeso all'edificio che affaccia sul canale. Un'emozione grande non solo per i suoi genitori, ma anche per gli amici e per tutta la comunità che in questi mesi è rimasta vicino alla famiglia.

© Tgcom24.mediaset.it - Viaggio a casa di Alberto Trentini

