Gabriele Montera, presidente di Unalottaxlavita ets, ha scritto ai vertici della Regione Siciliana per sottolineare l’importanza di rendere accessibili i mezzi di trasporto alle persone in carrozzina. La comunicazione, indirizzata al presidente Schifani e all’Assessore Aricò, evidenzia la necessità di garantire un’utenza più inclusiva e di migliorare le infrastrutture regionali. La nota, inviata anche all’AST, mira a promuovere interventi concreti per favorire

Gabriele Montera, presidente nazionale e legale rappresentante dell'associazione "Unalottaxlavita ets", scrive al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, e invia una nota al presidente dell'AST (Azienda.

"Viaggiare deve essere possibile anche per chi è in carrozzina" - Gabriele Montera, presidente nazionale e legale rappresentante dell’associazione “Unalottaxlavita ets”, scrive al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’Assessore Regionale alle ... palermotoday.it