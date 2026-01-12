Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 20 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 20:25. Astral Infomobilità fornisce notizie in tempo reale riguardo a incidenti, incolonnamenti e interruzioni sui principali snodi stradali e ferroviari della regione. Si segnala un incidente sulla A24 e sospensioni alla stazione di Roma Termini, con possibili ripercussioni sui collegamenti con Fiumicino, Civitavecchia e altre destinazioni. Per un

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire da via Fiorentini fino a Tor Cervara in direzione del raccordo raccomando una dovuta attenzione Passiamo al trasporto ferroviario nel nodo di Roma Termini la circolazione sospesa dal binario 18 al binario 19 a causa di un intervento dei vigili del fuoco possibili ritardi variazioni e cancellazioni per i treni da e per Fiumicino aeroporto Civitavecchia Grosseto Albano Frascati Velletri e Cassino da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto E concludi un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

