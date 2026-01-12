Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 19 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle ore 19:40. A causa di un intervento dei vigili del fuoco, la circolazione ferroviaria presso la stazione Termini è sospesa tra i binari 18 e 29, con possibili ritardi e cancellazioni verso Fiumicino, Civitavecchia, Cassino e Grosseto. Rallentamenti si registrano anche sulla linea alta velocità Roma-Firenze. Sul fronte stradale, si segnalano code sulla A24

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in fattura il trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione è sospesa nella stazione Termini dal binario 18 al binario 29 A causa di intervento dei vigili del fuoco possibili ritardi variazioni e cancellazioni per i treni da e per Fiumicino aeroporto Civitavecchia Cassino e Grosseto Sempre nell'ambito ferroviario circolazione rallentata sulla linea alta velocità Roma Firenze qui per guasto a un treno a Firenze Campo Marte possibili ritardi e cancellazioni per i treni alta velocità Intercity e regionali riguardo al traffico la circolazione Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria in uscita da permangono code sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara il raccordo è a sud della capitale sulla Colombo a partire dallo stesso raccordo fino a via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

