Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 19 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta diverse criticità questa sera. A causa di un incidente sulla Pontina, si registrano code tra Castel Romano e via di Pratica, con rallentamenti sul raccordo anulare e altre arterie principali. Traffico rallentato anche sulla Roma Fiumicino, Flaminia e Colombo, con congestioni e incidenti in alcune tratte. Si consiglia di prestare attenzione e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale forniti da Astral Infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Castel Romano e via di Pratica Verso il raccordo anulare raccomandiamo quindi la dovuta attenzione raccordo dove per me sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta Roma Teramo sulla Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta tra via Togliatti e il raccordo sempre in uscita città traffico rallentato sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia tra Corso Francia & via di Grottarossa su questo tratto segna ho anche un incidente a sud della capitale segnaliamo infine traffico intenso sulla Colombo con i colonna menti a partire dal raccordo fino a via di Malafede verso stia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

