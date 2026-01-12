Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 18:40. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e via di Pratica, con traffico intenso su entrambe le carreggiate. Rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino, Roma Teramo e sulle principali strade urbane come Cassia, Salaria e la tangenziale. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi. Per aggiornamenti in tempo reale, consult

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Castel Romano e via di Pratica Verso il raccordo raccomandiamo quindi la dovuta attenzione raccordo il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra bufalo Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta tra via Togliatti e il raccordo sempre in uscita dalla città e rallentamenti sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra Corso Francia & via di Grottarossa È tra la tangenziale aeroporto dell'Urbe rallentamenti anche sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e Castel de' ceveri qui per la presenza di un veicolo in panne da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 12 01 2026 ore 18 40

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25.

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dov'è il ... romadailynews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.