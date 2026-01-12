Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 18 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 18:40. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e via di Pratica, con traffico intenso su entrambe le carreggiate. Rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino, Roma Teramo e sulle principali strade urbane come Cassia, Salaria e la tangenziale. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi. Per aggiornamenti in tempo reale, consult

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Castel Romano e via di Pratica Verso il raccordo raccomandiamo quindi la dovuta attenzione raccordo il traffico intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra bufalo Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta tra via Togliatti e il raccordo sempre in uscita dalla città e rallentamenti sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra Corso Francia & via di Grottarossa È tra la tangenziale aeroporto dell'Urbe rallentamenti anche sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e Castel de' ceveri qui per la presenza di un veicolo in panne da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

