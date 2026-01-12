Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25

Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente si registrano rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, tra Roma Prenestina, Flaminia, Salaria, Colombo e Pontina, anche a causa di lavori e cantieri attivi. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali, specialmente in inverno, con l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti i vi

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Roma Prenestina in carreggiata interna rimanendo interna si rallenta tra Flaminia e Salaria mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra Colombo e Pontina è più avanti tra le uscite Appia e Tuscolana sul tratto si allenta tra lo svincolo per Tor Cervara è di grande raccordo in uscita dalla capitale percorrendo la via dei Laghi un cantiere attivo rallenta il traffico tra via Appia via di Marino nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina nelle due direzioni sulla statale Pontina un cantiere attivo rallenta il traffico Tra genio civile Campo Verde direzione Latina età di velocità Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle po' ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in fondo al spa.

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

