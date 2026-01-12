Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 11 | 25

Ben ritrovati alla nostra rilevazione di Astral Infomobilità. Attualmente, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta tranquilla, con poche criticità segnalate: rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Prenestina e A24, lavori in corso sulla Pontina e chiusure notturne sull'A1. Per le linee ferroviarie, alcune variazioni interessano la Roma-Napoli via Formia, mentre il traffico sulla metropolitana è regolare. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione sulle principali strade autostrade regionali non ci sono Infatti criticità da segnalare unica eccezione dei rallentamenti in carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e tratto Urbano della A24 ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina per lavori in corso Ci sono code all'altezza di Campoverde in direzione Latina diamo uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A1 roma-napoli per consentire alcuni lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica verticale a partire da questa sera alle ore 22 fino alle ore 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Ceprano in uscita per chi proviene da Roma si consiglia di uscire allo svincolo di Frosinone Cambiamo argomento e passiamo a trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Napoli via Formia proseguono fino al 13 febbraio i lavori di programmata Nelle stazioni di Villa l'interno e minturno-scauri alcuni treni regionali possono subire variazioni cancellazioni e limitazioni di percorso infine sulla ferrovia termini Centocelle La colazione è tornata regolare In entrambe le direzioni regolare anche la circolazione sulle linee b&b 1 della metropolitana tra Laurentina e Rebibbia da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 11:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con il ... romadailynews.it