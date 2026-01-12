Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 09 | 40

Sul raccordo anulare di Roma, si registrano code tra la Cassia e la Salaria in carreggiata interna, e tra Roma Fiumicino e via del Mare in carreggiata esterna. Traffico rallentato anche sulla A24 e sulla via della Merulana. Si segnalano inoltre code sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti e sulla Casilina. Si consiglia prudenza alla guida e attenzione alle condizioni della strada, in particolare a causa del ghiaccio in alcune zone.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata interna code tra la Cassia e la Salaria dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e più avanti dalla Casilina all'ardeatina in esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla diramazione Roma Sud alla Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra via Dei Fiorentini il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo ora le consolari in ingresso della capitale sulla Flaminia file tra il raccordo è via dei Due Ponti sulla Salaria traffico intenso tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione centro sulla Casilina invece si procede a rilento In entrambe le direzioni all'altezza di Borghesiana sulla provinciale 49 via aponense causa della presenza di ghiaccio è chiuso il tratto tra via ripatrasone e via Lunano all'altezza di Corcolle in direzione Tivoli Si raccomanda pertanto prudenza alla guida su via di mare inferiore invece risolto un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Corcolle la circolazione è tornata regolare ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina si è da poco verificato un incidente che causa code all'altezza dello svincolo per via Laurentina in direzione Roma rimanendo a sud della capitale informiamo che sulla provinciale velletri-anzio permangono le code a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di Cori che ha coinvolto 4 auto si viaggia su senso unico alternato Cambiamo argomento e passiamo a trasporto pubblico sulle linee b&b 1 della metropolitana la circolazione ancora rallentata tra Laurentina e Rebibbia da Paola ciuffa iazzoni infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

