Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 08 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 08:40. Si segnalano congestioni e rallentamenti su diverse autostrade e strade consolari, con code in entrambe le direzioni tra vari punti strategici. Traffico intenso anche sulla Metro B e sulla ferrovia Roma-Pisa, a causa di incidenti e guasti tecnici. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e consultare i aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con il traffico sulle autostrade sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code tra via Togliatti e raccordo anulare sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Cassia Veientana alla Salaria e dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina in esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Appia alla Casilina diamo uno sguardo ora alle consolare in ingresso della capitale sulla Flaminia file tra il raccordo via dei Due Ponti sulla Salaria rallentamenti tra Monterotondo Scalo è tenuta Santa Colomba è più avanti tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione centro sulla invece si procede a rilento In entrambe le direzioni all'altezza di Borghesiana infine su via Maremmana Inferiore a causa di un incidente si sono formate coda all'altezza vocabolo campetella in gambe le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della capitale risolto un incidente avvenuto in precedenza tra Aprilia e via dei Vallelata in direzione Roma permangono rallentamenti tra Castel Romano su via Cristoforo Colombo un incidente causa code tra via di Malafede e mezzo cammino verso l'Eur Cambiamo argomento e passiamo a trasporto pubblico sulle linee b&b 1 della metropolitana la circolazione è ancora rallentata tra Laurentina e Rebibbia Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Pisa permane la circolazione rallentata in prossimità di Santa Severa per un guasto tecnico all'infrastruttura i treni possono subire ritardi cancellazioni o variazioni di percorso da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 08:40

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale ... romadailynews.it