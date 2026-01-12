Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 07 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle ore 07:25. La situazione del traffico presenta rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui l'autostrada A1, il raccordo anulare e le principali strade urbane. Traffico congestionato anche nel quadrante sud e sulle linee di trasporto pubblico. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti e di prestare particolare attenzione alle condizioni stradali, specialmente in vista delle temperature invernali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con il traffico su autostrade sulla A1 Roma Napoli per lavori Ci sono code all'altezza di Valmontone in direzione Roma sulla diramazione Roma nord rallentamenti in direzione del raccordo anulare a partire da Settebagni molto dato anche il tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra Tor Cervara il video per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna consuete potere per traffico tra la Casilina e in esterna rallentamenti tra la Prenestina e la Nomentana nella stessa direzione sulla Cassia si rallenta il raccordo è Tomba di Nerone sulla Flaminia rallentamenti all'altezza di Malborghetto poi il raccordo in via dei Due Ponti sulla Salaria code tra Monterotondo Scalo è tenuta Santa Colomba è più avanti tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione sulla Casilina invece si procede a rilento In entrambe le direzioni all'altezza di Borghesiana ci spostiamo nel quadrante sud della capitale dove un incidente causa code tra Aprilia e via di Valle in direzione di Roma Inoltre sempre per chi viaggia in direzione del raccordo anulare code tra Pomezia e Spinaceto Cambiamo argomento e passiamo a trasporto pubblico capitolino sulle linee b&b 1 della metropolitana la circolazione rallentata tra Laurentina e Rebibbia Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Pisa la circolazione rallentata in prossimità di Santa Severa per un guasto tecnico all'infrastruttura i treni possono subire ritardi cancellazioni o variazioni di percorso da Paola ciuffa Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 07:25

