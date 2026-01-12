Via San Bernardino | chiude da mercoledì 14 gennaio il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario

Da mercoledì 14 gennaio, il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino sarà chiuso per lavori di manutenzione. La riapertura sarà comunicata in base all’avanzamento dei lavori e ai tempi di completamento. Il Comune di Bergamo invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni sui tempi di riapertura.

IL CANTIERE. «La riapertura del passaggio - spiega il Comune di Bergamo - sarà valutata in base all’andamento dei lavori». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

