Via le luci di Natale a Napoli iniziato smontaggio in via Toledo | ma molte strade non le hanno avute

A Napoli inizia lo smontaggio delle luminarie natalizie, con il ritiro delle luci in via Toledo. Tuttavia, alcune vie, come il Corso Vittorio Emanuele, non avevano allestimenti luminari durante le festività. La rimozione proseguirà nei prossimi giorni, segnando la conclusione ufficiale della stagione natalizia in città.

