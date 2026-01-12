Via le luci di Natale a Napoli iniziato smontaggio in via Toledo | ma molte strade non le hanno avute
A Napoli inizia lo smontaggio delle luminarie natalizie, con il ritiro delle luci in via Toledo. Tuttavia, alcune vie, come il Corso Vittorio Emanuele, non avevano allestimenti luminari durante le festività. La rimozione proseguirà nei prossimi giorni, segnando la conclusione ufficiale della stagione natalizia in città.
Parte la rimozione delle luci di Natale a Napoli. Questa mattina è toccato a via Toledo. Ma alcune strade, come il Corso Vittorio Emanuele, non le hanno avute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: A Napoli già montati gli alberi di Natale: tutte le strade con le luci e quando si accendono
Leggi anche: Le poche luci e le molte ombre nella vita di Björn Andrésen, “il ragazzo più bello del mondo” che ispirò Lady Oscar
Christmas Dreams, il Villaggio di Natale torna al Vulcano Buono; VENARIA - Su «Canale Italia» i mercatini e le luci di «Immaginaria» nel programma «È Natale È Magia»; Sagre e Feste in Campania nel weekend dall’8 all’11gennaio 2026; Befana, torna la notte bianca della Sanità, con superospiti, musica e street food - chi ci sarà.
«Illuminiamo Napoli 2025»: ecco le luci di Natale dal 15 novembre fino al 7 gennaio - Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo ... ilmattino.it
Napoli, il Natale che abbraccia la città: luci, musica e identità fino all’Epifania - Un Natale a Napoli iniziato a metà novembre, con l’accensione delle luci nelle piazze e tra le strade della città e quella meravigliosa Natività a grandezza naturale ... ilmattino.it
A Napoli già montati gli alberi di Natale: tutte le strade con le luci e quando si accendono - Va a fuoco l'albero di Natale durante la notte, i vicini di casa danno l'allarme: intossicate due donne In un appartamento di Palermo, un albero di Natale è andato a fuoco a causa di un cortocircuito ... youmedia.fanpage.it
Le luci di Natale hanno reso la città ancora più magica. Quale illuminazione vi è rimasta nel cuore Ditecelo nei commenti! #Udine - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.