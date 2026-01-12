Via Lanza di Scalea dopo i lavori nessuno sistema il manto stradale

In via Lanza di Scalea, dopo recenti interventi, il manto stradale non è stato adeguatamente riparato. È evidente come, spesso, i lavori pubblici vengano eseguiti senza un'accurata verifica finale, lasciando strade in condizioni insoddisfacenti. Questa situazione solleva dubbi sulla qualità delle lavorazioni e sulla responsabilità nel garantire la sicurezza e il decoro urbano.

È mai possibile che i lavori si devono fare in questo modo? Siamo in via Lanza di Scalea dove sono stati fatti dei lavori non so di che tipo, ma l'unica certezza è che nessuno controlla mai come viene rifatto poi il manto stradale. Spero che la polizia municipale possa intervenire immediatamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Incidente in via Lanza di Scalea, con la sua moto contro un'auto: muore dopo tre mesi in ospedale Leggi anche: Via Villagrazia, partono i lavori per il rifacimento del manto stradale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Via Lanza di Scalea, marciapiede dissestato e pericoloso: nuova richiesta di intervento dei Comitati Civici Palermo; Serie D, al Velodromo Borsellino la prima sfida dell'anno contro il Messina; Le sciarpe, le file al botteghino, Lagalla a bordocampo: Finalmente il Velodromo col pubblico, ora la pista ciclabile; Festa al Velodromo e novità Grand Stand, poi toccherà agli altri impianti sportivi: ecco quali. Persistono gravi criticità sul marciapiede di via Lanza di Scalea a Palermo. L'Associazione Comitati Civici Palermo rinnova la richiesta di intervento dopo mesi di segnalazioni rimaste senza risposta. #viaLanzadiScalea #Palermo #marciapiededissestato #sicu - facebook.com facebook

