Via Lanza di Scalea dopo i lavori nessuno sistema il manto stradale

In via Lanza di Scalea, dopo recenti interventi, il manto stradale non è stato adeguatamente riparato. È evidente come, spesso, i lavori pubblici vengano eseguiti senza un'accurata verifica finale, lasciando strade in condizioni insoddisfacenti. Questa situazione solleva dubbi sulla qualità delle lavorazioni e sulla responsabilità nel garantire la sicurezza e il decoro urbano.

È mai possibile che i lavori si devono fare in questo modo? Siamo in via Lanza di Scalea dove sono stati fatti dei lavori non so di che tipo, ma l'unica certezza è che nessuno controlla mai come viene rifatto poi il manto stradale. Spero che la polizia municipale possa intervenire immediatamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

