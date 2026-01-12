VI municipio il presidente Franco lasciato solo dai suoi assessori durante l' emergenza maltempo | Sono indignato
Durante l’emergenza maltempo nel VI municipio, il presidente Nicola Franco ha espresso il suo forte disappunto per la mancata presenza degli assessori, definendo la loro assenza sistematica come motivo di grande insoddisfazione. In una lettera ufficiale, Franco ha sottolineato il proprio sdegno per questa situazione, evidenziando come la collaborazione e l’impegno siano fondamentali in momenti di criticità.
Profondo “sdegno” per la “sistematica assenza dei componenti di questa giunta”. Frasi che non lasciano spazio a troppe interpretazioni, messe nero su bianco dal presidente del VI municipio, Nicola Franco, in una lettera indirizzata ad assessori e capigruppo di maggioranza.Maltempo a Roma estLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
