Verso le elezioni Nuccio Dispenza | Agrigento deve tornare protagonista e nelle pieghe della città c’è il meglio per ripartire

In vista delle prossime elezioni amministrative, Nuccio Dispenza, giornalista e portavoce dell’Area progressista, sottolinea l’importanza di far tornare Agrigento protagonista. Secondo Dispenza, nelle zone meno visibili della città si trovano le risorse e le energie necessarie per una ripresa sostenibile. La sua candidatura, considerata tra le possibilità per il futuro, mira a valorizzare il patrimonio e le potenzialità di Agrigento per un nuovo inizio.

Negli ultimi mesi Nuccio Dispenza, giornalista e portavoce dell’Area progressista, è indicato come possibile candidato a sindaco di Agrigento. Mentre si cerca la quadra nel cosiddetto campo largo, prima ancora di conversare su candidature e alleanze, Dispenza parla - lasciandosi intervistare da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Agrigento capitale della cultura, Dispenza (Area progressista): "La corte dei conti conferma le criticità" Leggi anche: Elezioni regionali, Fabio Bui: «Il Veneto deve tornare a decidere per sé» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parte la campagna elettorale del PD ad Agrigento: poche idee, ma confuse; Verso le elezioni con l’elenco telefonico, l’autobus con un solo passeggero e le variabili impazzite …. Verso le elezioni, Nuccio Dispenza: “Agrigento deve tornare protagonista e nelle pieghe della città c’è il meglio per ripartire” - Negli ultimi mesi Nuccio Dispenza, giornalista e portavoce dell’Area progressista, è indicato come possibile candidato a sindaco di Agrigento. agrigentonotizie.it

