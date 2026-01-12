Vermiglio curare le ferite del mondo | performance di Laura Niola nella chiesa di San Rocco
Vermiglio ospita una suggestiva performance di Laura Niola nella chiesa di San Rocco, un edificio chiuso da anni. L'evento invita a riflettere sul tema della cura e delle ferite del mondo, attraverso un’interpretazione artistica che unisce tradizione e sensibilità contemporanea. Questa iniziativa rappresenta un momento di confronto e di riscoperta culturale, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e spirituale del luogo.
Laura Niola – Vermiglio le ferite del mondo - Curare le ferite del mondo è il titolo della mostra, in site specific, che l'artista Laura Niola inaugura sabato 13 dicembre alle ore 18:30
