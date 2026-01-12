Verifiche a tappeto tra lavoro irregolare e sicurezza stradale ammende per due aziende

Nel fine settimana, a Gallipoli, sono stati condotti controlli approfonditi sul territorio per verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza stradale. L’operazione ha coinvolto due aziende, risultate sanzionate per irregolarità. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per garantire la legalità e la tutela dei cittadini.

GALLIPOLI – Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato il comune di Gallipoli durante l’ultimo fine settimana. L’operazione, disposta dal Comando provinciale di Lecce, è stata condotta in sinergia con il Nucleo ispettorato del lavoro e con il personale civile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

