Vergognatevi La furia di Conte espulso dopo il rigore concesso all' Inter

Dopo il rigore assegnato all’Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, Antonio Conte ha reagito con evidente rabbia, arrivando all’espulsione. La discussione, intensa e immediata, ha catturato l’attenzione dei presenti. Questo episodio segna un momento di forte tensione nel match, evidenziando le emozioni spesso presenti nel calcio professionistico e le conseguenze di decisioni arbitrali contestate.

Antonio Conte perde la testa subito dopo l'assegnazione del calcio di rigore all 'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. L'allenatore del Napoli dopo aver visto l'arbitro Doveri andare a rivedere l'episodio, richiamato dal Var, impazzisce completamente, nonostante il fallo ci stia tutto. Il difensore azzurro entra in ritardo su Mkhitaryan e lo prende: con il destro calpesta il piede dell’armeno. È step on foot e quindi da regolamento, non può che essere calcio di rigore. Il direttore di gara annuncia allo stadio la concessione del penalty per i nerazzurri e in quel momento le telecamere inquadrano Conte faccia a faccia col Quarto Uomo, Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vergognatevi". La furia di Conte, espulso dopo il rigore concesso all'Inter Leggi anche: Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e Conte espulso: “Vergognatevi”. Cos’è successo Leggi anche: Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e Conte espulso: Vergognatevi. Cos'è successo; Antonio Conte espulso per proteste dopo il rigore dato all'Inter. La furia contro il quarto uomo: «Vergognatevi»; Vergognatevi. La furia di Conte, espulso dopo il rigore concesso all'Inter. Cosa è successo; Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione. "Vergognatevi". La furia di Conte, espulso dopo il rigore concesso all'Inter. Cosa è successo - Il tecnico del Napoli perde la testa e viene espulso dopo la concessione del rigore all'Inter per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan da parte dell'arbitro Doveri ... msn.com

Conte espulso, furia a San Siro contro Doveri e il VAR: la frase urlata in faccia dopo il rigore - Napoli a seguito delle ferocissime proteste contro il rigore assegnato ai padroni di casa da Doveri, che al 67' ha rivisto al Var l'in ... tuttosport.com

Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e Conte espulso: "Vergognatevi". Cos'è successo - 1, intorno al 70', l'arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un che ... msn.com

#Conte una furia per il rigore assegnato all'#Inter. Il tecnico del #Napoli faccia a faccia con il quarto uomo. Il tecnico, espulso da Doveri, ha gridato "Vergognatevi" al quarto uomo. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

#Conte una furia per il rigore assegnato all' #Inter. Il tecnico del #Napoli faccia a faccia con il quarto uomo. Il tecnico, espulso da Doveri, ha gridato "Vergognatevi" al quarto uomo. La notizia completa al primo commento x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.