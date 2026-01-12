Vergognatevi | Conte urla quello che il calcio pensa

In un momento di tensione, Antonio Conte esprime con forza un sentimento condiviso nel mondo del calcio. La sua dichiarazione riflette le emozioni e le opinioni di molti appassionati e addetti ai lavori, superando le divisioni di colore e squadra. Questo episodio evidenzia come, oltre le rivalità, ci siano valori e sentimenti comuni che uniscono il mondo del calcio in momenti di difficoltà.

"> Non è una questione di colori. Non lo è oggi, quando a beneficiarne è l’Inter. Non lo sarà domani, quando toccherà al Napoli, né dopodomani a qualcun altro. Come sottolinea Michele Criscitiello su Sportitalia, chi continua a non capire questa battaglia è solo perché resta prigioniero di un tifo ottuso. Antonio Conte, tecnicamente, può anche non avere ragione. Ma nella sostanza ha straragione quando urla «Vergognatevi» in faccia a una classe arbitrale imbarazzante, incapace di comprendere che i campionati devono deciderli il campo e i calciatori, non una chiamata partita da Lissone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

