Venezuela Trump | Prima o poi incontrerò Rodriguez

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, prima o poi, incontrerà il leader venezuelano Rodriguez. Durante un briefing a bordo dell’Air Force One, Trump ha commentato positivamente sulla situazione interna del Venezuela, affermando che il paese sta facendo progressi. Questa dichiarazione segna un possibile passo verso un dialogo tra le due nazioni, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla situazione politica in Venezuela.

Venezuela, Trump: "Pronto a incontrare Rodriguez". Prossimi giorni vedrà Machado. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump: 'Pronto a incontrare Rodriguez'. tg24.sky.it

Trump: "Governeremo il Venezuela fino a una transizione sicura". La prima foto di Maduro dopo la cattura - Il presidente americano ha annunciato su Truth l'arresto del presidente venezuelano e della moglie Cilia Flores, dopo una notte di bombardamenti su Caracas, con esplosioni e attacchi aerei. ilfoglio.it

DIEGO FUSARO: Donald Trump dopo il Venezuela aggredirà la Groenlandia __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela “gestito” dall’Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l’8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto x.com

