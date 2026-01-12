Venezuela Trump | Prima o poi incontrerò Rodriguez

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, prima o poi, incontrerà il leader venezuelano Rodriguez. Durante un briefing a bordo dell’Air Force One, Trump ha commentato positivamente sulla situazione interna del Venezuela, affermando che il paese sta facendo progressi. Questa dichiarazione segna un possibile passo verso un dialogo tra le due nazioni, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla situazione politica in Venezuela.

“Il Venezuela sta davvero lavorando bene”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One della situazione nel paese sudamericano. “Un incontro con la presidente Rodriguez? Prima o poi lo farò”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

