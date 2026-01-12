Venezuela Tajani | Trentini e Burlò tra stasera e domani in Italia Stanno bene

Il ministro Tajani ha confermato che Trentini e Burlò, italiani in Venezuela, stanno bene e sono rientrati in Italia tra stasera e domani. Alle prime ore del mattino, l’ambasciatore ha comunicato che i due sono liberi e si trovano presso l’ambasciata. La loro situazione si è risolta positivamente, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani coinvolti.

“Stamane alle 3.50 il nostro ambasciatore mi ha chiamato per dirmi che erano liberi e si trovavano in ambasciata”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa davanti alla sede della Farnesina sulla s carcerazione dell’operatore umanitario di Venezia Alberto Trentini e dell’imprenditore torinese Mario Burlò detenuti nel carcere di El Rodeo I a Caracas, in Venezuela. “Immediatamente abbiamo fatto partire un volo per Caracas” aggiunge Tajani. “e tra stanotte e domani i due connazionali rientreranno in Italia. Le condizioni di detenzione? Non ne abbiamo parlato ma sicuramente ne parleranno con la magistratura, con il ROS ma stanno bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

