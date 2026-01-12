Venezuela Tajani | Liberati Trentini e Burlò

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l’ambasciata italiana a Caracas. La notizia è stata condivisa con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha seguito personalmente l’evolversi della vicenda. La loro liberazione rappresenta un importante passo nella risoluzione di questa situazione.

“ Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ ambasciata d’Italia a Caracas. L’ho appena comunicato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”. Lo ha dichiarato in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, ha aggiunto Tajani. “ Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Tajani: “Liberati Trentini e Burlò” Leggi anche: Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia" Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani; Venezuela, Tajani: 'Trentini e Burlò sono stati liberati'; Aberto Trentini liberato in Venezuela, l'annuncio di Tajani: le news di oggi; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca. Venezuela, Tajani: “Liberati Trentini e Burlò” - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. lapresse.it

