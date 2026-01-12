**Venezuela | Mattarella chiama madre Trentini condividiamo felicità**

Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, esprimendo solidarietà e condividendo la gioia per un momento importante della sua famiglia. Questo gesto sottolinea l'attenzione e il rispetto istituzionale verso le storie di cittadini italiani all'estero, rafforzando i legami tra il paese e le sue comunità.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l'attesa sua e di suo marito, condividiamo tutti la loro felicità. Lo si apprende dal Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini, condividiamo felicità**

