Venezuela Maria Corina Machado a sorpresa in Vaticano

Maria Corina Machado ha visitato il Vaticano, portando all’attenzione questioni importanti della politica internazionale. Sebbene in modo discreto, il suo ingresso rappresenta un segnale del ruolo crescente delle dinamiche latinoamericane nelle relazioni globali. Questa visita evidenzia come i temi politici e sociali del Venezuela siano ormai al centro delle discussioni anche a livello ecclesiastico e diplomatico.

In Vaticano entrano, seppur in via indiretta, le questioni cruciali della politica internazionale del momento. Ormai da giorni l'ex presidente del Venezuela Maduro vive in stato di reclusione negli Stati Uniti d'America. Lo Stato sudamericano vive politicamente un momento provvisorio con la vicepresidente Rodriguez alla guida. In mattinata la leader dell'opposizione al regime di Maduro, Maria Corina Machado, ha fatto visita al Papa. C'è riserbo sul contenuto dei colloqui con il Santo Padre. Vaticano, Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado. Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano la leader dell' opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado.

MCM Y EL PAPA LEÓN XIV: REUNIÓN CLAVE FUERA DE AGENDA | Por la Mañana con Carlos Acosta

#PapaLeoneXIV ha incontrato in #Vaticano Maria Corina #Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio #Nobel per la #Pace. @TerzaLoggia @MariaCorinaYA Politica e attivista per i diritti umani, Machado è alla guida del partito liberale @ x.com

Venezuela: Meloni sente Maria Corina Machado https://www.corrierenazionale.net/2026/01/05/venezuela-meloni-sente-maria-corina-machado/ ROMA – All’indomani dell’attacco Usa che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, la Presidente del Consiglio, - facebook.com facebook

