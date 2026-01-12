Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Scopri gli eventi del weekend in Veneto con Veneto Segreto, dal 17 al 18 gennaio 2026. Un’opportunità per visitare luoghi ricchi di storia, arte e natura attraverso visite guidate pensate per tutti gli interessi. Un fine settimana dedicato alla scoperta di territori e monumenti meno conosciuti, offrendo un’esperienza autentica e approfondita del territorio veneto.

Veneto Segreto propone nel weekend dal 17 al 18 gennaio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!Gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026Un fine settimana di scoperte: arte, natura e luoghi straordinari da esplorare con noi!EVENTO SOCI: ALLA SCOPERTA DEL DAR -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Sotto lo stesso cielo: San Valentino al MarSEC; Assaggi di cultura: la Padova Ebraica; Il Primo Ecomuseo Agricolo Verticale d’Europa; Sette Secoli di Bellezza: la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi.

