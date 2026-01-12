Var sotto accusa anche in Bundesliga Qui il 95% dei falli di mano è stato risolto
Il var in Bundesliga, come in Serie A, rappresenta uno strumento fondamentale per la regolamentazione del gioco. La Sala Var di Colonia si occupa delle decisioni, con un tasso di risoluzione dei falli di mano superiore al 95%. Nonostante le differenze nel tono delle polemiche, entrambi i campionati condividono l’obiettivo di garantire equità e precisione nelle decisioni arbitrali.
La Sala Var di Colonia è l’equivalente della Sala Var di Lissone. Le polemiche in Bundesliga sono le stesse di quelle della serie A anche se forse vissute con meno “violenza verbale” del nostro campionato. A metà percorso la Sueddeutsche ha fatto il punto con Pascal Müller considerato uno dei migliori specialisti al mondo che si concentra esclusivamente sul lavoro Var. Come Var dobbiamo adattarci a ogni arbitro. Alcuni vogliono un back solo dopo la registrazione, il che significa che intervengo solo in casi rilevanti per il Var (gol, rigori, cartellini rossi, scambio di personandr). Intervengo solo se, in base al filmato, concludo che il mio collega ha trascurato qualcosa di importante o forse ha commesso un errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Var e Zwayer finiscono sotto accusa: "Serve battere anche le ingiustizie"
Leggi anche: Milan-Pisa 2-2, impresa Gila e VAR sotto accusa
Lazio, l’arbitro Sozza e il Var sotto accusa: le scelte sui rigori con la Fiorentina scatenano i social; Napoli, Manna attacca il Var e avverte l’Inter: non è match scudetto; Napoli-Hellas Verona, VAR sotto accusa: Antonio Conte non le manda a dire.
Protocollo Var sotto accusa, Repubblica: perché l'Inter si sente penalizzata - Una stagione caratterizzata dalla contestazione, spesso frontale, al protocollo Var. calciomercato.com
Juve-Cagliari, VAR sotto accusa ma non poteva intervenire: ecco perché - L’esterno di proprietà dell’Atalanta è uno degli osservati speciali e ci ha messo pochissimi secondi per rendersi pericoloso. calciomercato.it
VAR sotto accusa in Atalanta-Roma: dubbi sul gol di Scalvini, attesa infinita sul fuorigioco di Scamacca - Roma, tanti episodi sotto la lente di ingrandimento sull’operato del VAR. fanpage.it
Solidarietà totale con il militare sotto accusa!!!! #lega x.com
I due imprenditori sotto accusa per lo schianto mortale hanno sostenuto di essersi conosciuti quella sera e che stavano viaggiando sulla Asti-Cuneo a “velocità di crociera” per andare a cena - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.