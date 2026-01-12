Vandalizzata la tenda riscaldata che doveva ospitare i senzatetto di notte

È stata vandalizzata la tenda riscaldata allestita a Paderno Dugnano, vicino alla stazione di Palazzolo, con l’obiettivo di offrire un riparo notturno ai senzatetto. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà e le sfide nel garantire protezione e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità. La comunità si mobilita per trovare soluzioni più efficaci e sostenibili per tutelare chi si trova in situazioni di disagio.

Danneggiata la tenda riscaldata allestita a Paderno Dugnano, vicino alla stazione di Palazzolo, per ospitare di notte i senzatetto. L'atto vandalico è stato scoperto domenica mattina dai volontari. Nessun feritoAl momento del raid vandalico non c'era nessuno. La tenda era stata allestita qualche. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

