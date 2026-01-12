Vandalizzata la tenda per accogliere i senzatetto della Croce rossa

Nella frazione di Palazzolo Milanese, nel Comune di Paderno Dugnano, è stata vandalizzata la tenda allestita dalla Croce Rossa per offrire assistenza ai senzatetto. La struttura, situata davanti alla stazione, rappresenta un punto di sostegno per persone in difficoltà. L’episodio evidenzia ancora una volta le sfide e le criticità legate all’emergenza sociale e alla tutela dei più vulnerabili.

