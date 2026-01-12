Valorizzazione del patrimonio immobiliare il Comune di Terranuova apre nuove aste

Il Comune di Terranuova continua il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, avviando nuove aste per beni non più utilizzati a scopo istituzionale. Questa iniziativa mira al recupero e al rilancio di proprietà, creando opportunità di sviluppo e miglioramento per il territorio. L’approccio puntuale e trasparente favorisce un processo di valorizzazione sostenibile, contribuendo alla crescita condivisa della comunità locale.

Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare avviato dal Comune di Terranuova, con l'obiettivo di recuperare e rilanciare beni non più funzionali alle attività istituzionali, favorendo al contempo nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

