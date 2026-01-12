Vagnozzi ‘salta’ la sfida con Sinner | il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam
Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha partecipato al 'Million Dollar 1 Point Slam', un torneo innovativo che coinvolge dilettanti e professionisti in singoli scambi decisivi. Nonostante l’impegno, Vagnozzi si è fermato al secondo turno, senza riuscire a proseguire nel torneo. L’evento, caratterizzato da incontri di un solo punto, rappresenta un’opportunità unica per mettere alla prova abilità e nervi saldi in un contesto di grande prestigio.
(Adnkronos) – Simone Vagnozzi ci ha provato. Il coach di Jannik Sinner si è cimentato nel 'Million Dollar 1 Point Slam' (il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani) ma non è andata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Quando gioca Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026: come funziona e dove vederlo in tv
Leggi anche: Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam: la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner, Alcaraz e altri
Vagnozzi, 'salta' la sfida con Sinner: il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam - Il coach di Jannik Sinner si è cimentato nel 'Million Dollar 1 Point Slam' (il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un sol ... msn.com
Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare Sinner! - Il coach di Jannik ha partecipato alle qualificazioni della bizzarra esibizione in Australia, ma è stato eliminato: nei turni successivi scenderanno in campo le stelle ... corrieredellosport.it
1 Point Slam - Simone Vagnozzi ha giocato le qualificazioni: ecco com'è andata - Il 1 Point Slam, un nuovissimo format di torneo lanciato dagli Australian Open per professionisti ma anche amatoriali con in palio un milione di dollari per il vincitore, sta appassionando tantissimi ... tennisworlditalia.com
Spiedini di polpo arrosto e patate novelle. Ingredienti per 4 persone: 250g di polpo cotto 200g di patate novelle Prezzemolo, olio EVO Preparazione veloce: Lessa le patate. Salta in padella calda il polpo a pezzi e le patate per renderli croccanti. Infilza polpo e - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.