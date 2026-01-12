Vagnozzi ‘salta’ la sfida con Sinner | il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha partecipato al 'Million Dollar 1 Point Slam', un torneo innovativo che coinvolge dilettanti e professionisti in singoli scambi decisivi. Nonostante l’impegno, Vagnozzi si è fermato al secondo turno, senza riuscire a proseguire nel torneo. L’evento, caratterizzato da incontri di un solo punto, rappresenta un’opportunità unica per mettere alla prova abilità e nervi saldi in un contesto di grande prestigio.

Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare Sinner! - Il coach di Jannik ha partecipato alle qualificazioni della bizzarra esibizione in Australia, ma è stato eliminato: nei turni successivi scenderanno in campo le stelle ... corrieredellosport.it

1 Point Slam - Simone Vagnozzi ha giocato le qualificazioni: ecco com'è andata - Il 1 Point Slam, un nuovissimo format di torneo lanciato dagli Australian Open per professionisti ma anche amatoriali con in palio un milione di dollari per il vincitore, sta appassionando tantissimi ... tennisworlditalia.com

