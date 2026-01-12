Vaccinatevi ha senso anche ora Influenza il picco più spaventoso sta arrivando

La stagione influenzale 2025-26 si sta consolidando come una delle più intense degli ultimi anni, con un aumento dei casi che impatta sulla vita di molte persone. Vaccinarsi rappresenta ancora una misura importante per proteggere sé stessi e gli altri. È consigliabile valutare l’opportunità di immunizzarsi anche in questa fase, per ridurre il rischio di complicazioni e alleviare il carico sulle strutture sanitarie.

La stagione influenzale 2025-26 sta mostrando tutta la sua forza, con numeri che continuano a crescere e a incidere in modo pesante sulla quotidianità di milioni di persone. I dati più recenti parlano di circa 803mila nuovi casi registrati in una sola settimana, tra il 29 dicembre e il 4 gennaio, confermando che il virus è entrato nel vivo della sua diffusione. L'incidenza media si attesta a 14 casi ogni mille adulti, ma a destare particolare attenzione è il dato relativo ai più piccoli: tra i bambini sotto i 4 anni si arriva a 37 casi ogni mille, un valore che fotografa una pressione elevata su famiglie e servizi pediatrici.

