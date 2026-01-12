Va in escandescenza in mutande in strada e si scaglia contro i poliziotti | 32enne nei guai
Un uomo di 32 anni è stato fermato in Corso Dante a Casal di Principe dopo una segnalazione al 113. Durante l’intervento, l’individuo si è scagliato contro i poliziotti, manifestando un comportamento eccessivo e imprevedibile. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione, che si è conclusa con l’identificazione e le necessarie procedure di controllo.
Era in mutande in Corso Dante a Casal di Principe quando è stato fermato dai poliziotti del locale commissariato giunti dopo una segnalazione al 113. L’uomo, 32enne nigeriano con plurimi precedenti per spaccio, violenza e reati contro il patrimonio è stato trovato dagli agenti mentre con addosso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Bloccato con fatica il 32enne, i poliziotti all'esito di perquisizione degli indumenti riposti poco distante, hanno rinvenuto 10 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 40 grammi
