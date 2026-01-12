Il Carabinieri Usmia si unisce a «La Verità» per sostenere la raccolta fondi avviata dal segretario Caforio. Dopo il blocco di GoFundMe, l’iniziativa si sposta su altre piattaforme per raccogliere contributi a favore delle attività istituzionali. L’obiettivo è unire le forze e garantire continuità ai servizi, mantenendo un approccio sobrio e trasparente nel supporto alle forze dell’ordine.

Il segretario Caforio: «“GoFundMe” ci ha bloccati, ora diamo una mano assieme». «Abbiamo organizzato una raccolta fondi tramite il sito GoFundMe. In poche ore abbiamo raggiunto circa 10.000 euro, ma ieri mattina la raccolta è stata bloccata e le somme dei donatori sono state restituite». È sconcertato Carmine Caforio, in servizio attivo presso il Nucleo Radiomobile carabinieri di Roma, per lo stop di un’iniziativa a favore del collega vicebrigadiere Emanuele Marroccella, costretto a pagare nel giro di pochi giorni una provvisionale di 125.000 euro ai parenti del pregiudicato siriano Jamal Badawi, con quattro fogli di espulsione in tasca, ucciso dopo che aveva ferito un militare nel corso di un furto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usmia carabinieri è con «La Verità»: «Ci uniamo alla vostra raccolta»

Leggi anche: I fratelli Kellini e la nuova donazione: "Un grazie alla vostra sanità e alla comunità che ci ha accolti"

Leggi anche: "Hanno rapinato una gioielleria con la vostra auto, finti carabinieri derubano due anziani: arrestati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Usmia, cittadini aiutino le forze dell'ordine - Usmia Carabinieri esprime "profonda preoccupazione per la grave escalation di violenza che sta colpendo Modena, caratterizzata da episodi sempre più frequenti di aggressioni e rapine da parte di baby ... ansa.it

Da servitore dello Stato a “pregiudicato”. USMIA Carabinieri esprime profonda amarezza e piena vicinanza al collega condannato in primo grado per i fatti del 2020 a Roma, che oggi si trova ad affrontare una condizione personale, professionale ed economic - facebook.com facebook