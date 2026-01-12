Usa il dipartimento di Giustizia apre un’indagine penale contro il presidente della Fed

Il dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia sta esaminando possibili irregolarità o comportamenti illeciti legati alle sue attività. La notizia rappresenta un passo importante nel contesto delle verifiche sulla gestione delle istituzioni finanziarie statunitensi.

L’ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia ha avviato un’ indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’inchiesta, spiega il New York Times, è stata approvata a novembre da Jeanine Pirro, alleata di Donald Trump nominata a capo dell’ufficio nel corso del 2025, e riguarda la possibilità che Powell abbia mentito di fronte al Congresso sulla portata del progetto di ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della Fed a Washington. «È un pretesto. La minaccia di accuse penali è conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi sulla base della nostra migliore valutazione di ciò che serve al pubblico, invece di seguire le preferenze del Presidente», ha dichiarato Powell. 🔗 Leggi su Lettera43.it

