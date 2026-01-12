Il 8 gennaio, sull’isola di St. Croix, una donna di 65 anni è stata vittima di un attacco da squalo durante un’immersione. Un infermiere presente sul posto ha descritto l’accaduto, evidenziando la gravità delle ferite e il panico generato dall’incidente. Questo evento richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle attività acquatiche nelle acque delle Isole Vergini americane.

Tutto è successo giovedì 8 gennaio sull’isola di St.Croix, davanti alle coste delle Isole Vergini americane: Arlene Lillis, una donna statunitense di 65 anni, è stata aggredita da uno squalo mentre faceva snorkeling. La signora era da sola a largo quando è stata azzannata dall’animale. L’attenzione dei bagnanti è stata richiamata dalle urla disperate di Arlene: un infermiere si è subito tuffato in acqua e ha raggiunto la donna, trasportandola a riva anche grazie all’aiuto di altre persone. “Urlava ma solo quando mi sono avvicinato a lei ho potuto vedere tutto il sangue nell’acqua, ed è stato in quel momento che ho capito che era è un attacco di squalo o qualcosa del genere”, ha dichiarato l’uomo a Nbc News. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Urlava, ho visto tutto il sangue in acqua. Aveva perso il braccio, è stato terrificante”: il racconto dell’infermiere che ha soccorso una donna azzannata da uno squalo

