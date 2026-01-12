Urbino il bar fallisce ma la sentenza salva la famiglia | il paese si è spopolato debiti giustificati

A Montecalvo in Foglia, il bar locale ha chiuso definitivamente, ma una sentenza giudiziaria ha permesso alla famiglia proprietaria di ottenere una liquidazione controllata. La comunità, ormai ridotta a meno di tremila abitanti, continua a confrontarsi con le difficoltà economiche e sociali di un paese che si spopola progressivamente. La decisione del tribunale rappresenta un’ulteriore tappa in un percorso di crisi che coinvolge l’intera comunità.

Montecalvo in Foglia adesso non ha nemmeno tremila abitanti. Il tribunale concede a madre e figlio la liquidazione controllata.

