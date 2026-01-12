Uragano A9 | Stonkus trascina Nardò Barletta travolta 49-89

Nella trasferta di Barletta, l’A9 Nardò si impone con un risultato netto di 49-89. La squadra pugliese ha gestito la partita con continuità, mantenendo il controllo dall'inizio alla fine. Nonostante le recenti vittorie di Barletta, Nardò ha imposto il proprio ritmo, dimostrando solidità e concentrazione durante tutta la gara.

