Uragano A9 | Stonkus trascina Nardò Barletta travolta 49-89
Nella trasferta di Barletta, l’A9 Nardò si impone con un risultato netto di 49-89. La squadra pugliese ha gestito la partita con continuità, mantenendo il controllo dall'inizio alla fine. Nonostante le recenti vittorie di Barletta, Nardò ha imposto il proprio ritmo, dimostrando solidità e concentrazione durante tutta la gara.
A Barletta l’A9 Nardò vince 49-89 una gara gestita con continuità e senza cali. Barletta arrivava da due vittorie nelle ultime tre partite, ma Nardò imposta subito il proprio ritmo e mantiene il controllo per tutti i quaranta minuti. Il primo quarto termina 12-19, con un vantaggio costruito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
