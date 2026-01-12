Uomini e donne Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondo

Nella recente puntata di Uomini e Donne, Cristiana ha portato Federico a Palermo, ma la situazione in studio si è rapidamente complicata. Durante il confronto con i corteggiatori Ernesto e Federico, sono emersi momenti di forte tensione, creando un clima di grande difficoltà per la tronista. La puntata ha evidenziato le dinamiche e le emozioni che caratterizzano il percorso di scelta, offrendo uno spaccato autentico delle relazioni in gioco.

Puntata di grande tensione - quella andata in onda nei giorni scorsi a Uomini e Donne - per Cristiana, che si è trovata in grande difficoltà nel confronto a centro studio con i corteggiatori Ernesto e Federico. Le immagini dell'esterna di Cristiana e Federico a Palermo, città natale di lei.

