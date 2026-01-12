Ciro Solimeno, concorrente di Uomini e Donne, ha condiviso di aver incontrato Martina De Ioannon durante il suo percorso nel programma. La sua confessione, che coinvolge un incontro avvenuto nel contesto del trono, ha suscitato riflessioni sulla possibilità di un suo eventuale abbandono. La notizia rappresenta un elemento di approfondimento nel percorso dei protagonisti del dating show, attirando l’attenzione su dinamiche e scelte future.

Ciro Solimeno ha rivelato di aver sentito e visto Martina De Ioannon durante il trono. “Ho incontrato Martina durante il suo trono”. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare pubblicamente un capitolo delicato del suo passato televisivo. Una confessione che non riguarda il presente, ma un periodo preciso dello scorso anno, quando lui era corteggiatore di Martina De Ioannon, oggi sentimentalmente legata a Gianmarco Steri. Le parole di Ciro, diffuse sui canali ufficiali del programma, hanno riportato alla luce contatti e incontri avvenuti a telecamere spente, durante il percorso di Martina sul trono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Ciro medita di lasciare dopo la confessione choc sul trono di Martina: ‘Ci siamo incontrati’

Leggi anche: Uomini e Donne, Ciro Solimeno sul trono dopo il confronto con Martina De Ioannon

Leggi anche: Uomini e Donne, Martina De Ioannon gelosa di Ciro Solimeno sul trono? Arriva la replica dell'ex tronista

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno svela tutto: "Ho sentito e visto Martina De Ioannon quando era tronista" - Ciro Solimeno svela i contatti e i due incontri nascosti con Martina De Ioannon nel periodo in cui era corteggiatore. notizie.it