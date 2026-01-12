Ecco le anticipazioni e le ultime news su Uomini e Donne per la puntata di oggi, 12 gennaio 2026. Segui la diretta streaming su Witty TV, con aggiornamenti sul Trono Over e il Trono Classico. Restate informati sugli sviluppi delle storie e sui protagonisti del programma, disponibile su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 12 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Federico diviso tra più dame. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over tra le nuove conoscenze di dame e cavalieri. Spazio anche al trono di Sara, mentre la scelta di Simone è sempre più vicina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 12 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (12 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne, anticipazioni: Sebastiano sotto pressione, addii definitivi e scontri tra corteggiatrici; Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi.

