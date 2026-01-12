L’allarme sulle università britanniche arriva dal Golfo, con preoccupazioni sull’influenza dell’Islam politico. Dominic Cummings, ex consigliere del premier britannico, ha evidenziato come le élite del Golfo dubitino della neutralità delle istituzioni accademiche del Regno Unito, ritenendole più orientate all’attivismo ideologico che alla formazione delle future classi dirigenti. Questa analisi solleva questioni sulla percezione e il ruolo delle università in un contesto geopolitico complesso.

L’allarme era stato lanciato senza mezzi termini da Dominic Cummings, già consigliere del primo ministro britannico, secondo il quale le élite del Golfo avrebbero smesso di fidarsi delle università del Regno Unito, considerate non più luoghi di formazione delle classi dirigenti ma spazi orientati all’attivismo ideologico. Oxford e Cambridge, nelle analisi riportate, non sarebbero più percepite come garanzia di istruzione neutrale ma come ambienti nei quali i giovani rischiano di essere esposti all’attivismo islamista. Le parole di Cummings riproposte da Sassate.it e inizialmente liquidate come esagerate da alcuni esponenti dell’establishment britannico, hanno trovato riscontro in un fatto concreto: gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di escludere le università inglesi dal loro programma di borse di studio statali per studenti diretti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Università britanniche, l’allarme sull’Islam politico che arriva dal Golfo

