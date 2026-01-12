UniFi | al via un podcast per riflettere sulla violenza di genere

L’Università di Firenze lancia un nuovo podcast dedicato al tema della violenza di genere. Attraverso approfondimenti e testimonianze, si intende promuovere una maggiore consapevolezza su una problematica ancora troppo presente nel nostro Paese. Il progetto vuole offrire uno spazio di riflessione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di contribuire a un cambiamento culturale e a una maggiore tutela delle donne.

Firenze, 12 gennaio 2025 – Un podcast targato ateneo di Firenze per parlare di violenza di genere. Ogni tre giorni, in Italia, purtroppo una donna viene uccisa. E’ come se la violenza fosse ormai un fenomeno strutturale che attraversa relazioni, famiglie, contesti sociali e culturali. È a partire da questa consapevolezza che nasce “Mai più Barbablù”, il nuovo podcast dell’Università di Firenze dedicato all’educazione affettiva e al contrasto alla violenza di genere, disponibile su Spotify e YouTube. Il podcast propone un approccio rigoroso e multidisciplinare: ogni episodio prende avvio da un fatto di cronaca reale per analizzare il fenomeno da diverse prospettive, grazie al contributo di docenti, ricercatrici e ricercatori, professionisti e professioniste dell’ateneo fiorentino e di chi, ogni giorno, opera sul campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

