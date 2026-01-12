Undicenne picchiato con un cucchiaio di legno il Comune apre indagini interne sui servizi sociali

Il Comune ha avviato indagini interne sui servizi sociali in seguito alla diffusione di immagini che mostrano un undicenne picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità e sollevato interrogativi sulla tutela dei minori. Queste iniziative mirano a chiarire eventuali responsabilità e a garantire la sicurezza dei bambini coinvolti.

Le immagini del undicenne picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno, diffuse sui social network, hanno scosso la città e acceso i riflettori sulle falle del sistema di tutela dei minori. Da quel caso, divenuto pubblico nelle scorse settimane, prende ora forma una risposta.

