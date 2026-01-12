Una Ternana a misura di Coppa Italia Mercoledì in casa la semifinale d’andata

La Ternana si prepara alla semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 18 al

Tutti a disposizione per la sfida con il Potenza di Coppa Italia. Mister Fabio Liverani lo spera, considerando la posta in palio mercoledì al "Liberati" (ore 18) nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In casa rossoverde, anche in seguito alla sconfitta di Ascoli, nessuno fa mistero che è obiettivo primario quello di aggiudicarsi il trofeo e con esso il diritto ad accedere ai playoff dalla fase nazionale, al pari di una terza classificata. C’è al tempo stesso la consapevolezza che i rossoblu, reduci dalla pesante sconfitta di Cerignola e da quattro gare senza vittorie (l’ultima è stata il 3-1 sul Crotone proprio in Coppa Italia), pur occupando il decimo posto nel girone C rappresentano un ostacolo molto insidioso da superare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

