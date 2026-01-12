Una sera nella Belle Époque | evento speciale all’Istituto Rossi Doria
L’Istituto IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino invita il pubblico a partecipare a “Una sera nella Belle Époque”, un evento che si terrà il 15 gennaio 2026 a partire dalle ore 19. L’appuntamento offre un'occasione di approfondimento e scoperta, promuovendo un momento di confronto e cultura in un’atmosfera elegante e raffinata. Un’opportunità per conoscere meglio l’istituto e il suo percorso formativo.
L’Istituto IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino apre le porte al pubblico per un appuntamento all’insegna dell’eleganza e della formazione con l’evento “Una sera nella Belle Époque”, in programma il 15 gennaio 2026 a partire dalle ore 19.00, presso la sede di via Visconti.Protagonista della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
