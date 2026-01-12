Una sera nella Belle Époque | evento speciale all’Istituto Rossi Doria

Da avellinotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino invita il pubblico a partecipare a “Una sera nella Belle Époque”, un evento che si terrà il 15 gennaio 2026 a partire dalle ore 19. L’appuntamento offre un'occasione di approfondimento e scoperta, promuovendo un momento di confronto e cultura in un’atmosfera elegante e raffinata. Un’opportunità per conoscere meglio l’istituto e il suo percorso formativo.

L’Istituto IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino apre le porte al pubblico per un appuntamento all’insegna dell’eleganza e della formazione con l’evento “Una sera nella Belle Époque”, in programma il 15 gennaio 2026 a partire dalle ore 19.00, presso la sede di via Visconti.Protagonista della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un tuffo nella Belle Époque con l’antenata Adéle. Il viaggio nel tempo degli eredi inconsapevoli

Leggi anche: Una ’Bohème’ da film. Tra Belle Époque e universo steampunk

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.