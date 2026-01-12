Una rete di solidarietà per chi è in difficoltà | la donazione dei Lions alla Locanda di Maria
I Lions hanno donato derrate alimentari alla Locanda di Maria, creando una rete di solidarietà per chi si trova in difficoltà. Questa iniziativa mira a sostenere le persone più fragili, offrendo loro un aiuto concreto e quotidiano. Un gesto semplice ma importante per rafforzare il senso di comunità e garantire sostegno a chi ne ha bisogno.
Una donazione di derrate alimentari per sostenere chi ogni giorno è in prima linea nell’assistenza alle persone più fragili. Il Leo Club Agrigento Host e il Lions Club Zolfare hanno aderito alla “Settimana del service – Area fame” con un’iniziativa solidale a favore della Locanda di Maria di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
