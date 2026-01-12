Una proposta di sinistra ed è subito psicodramma Pd

L’approvazione dell’ordine del giorno proposto dai consiglieri di Avs/Ecolò nel consiglio comunale di Fienze ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti. La seduta di lunedì 12 gennaio si è conclusa con l’approvazione dell’atto, che impegna la giunta e la sindaca, ma non senza tensioni e discussioni. Un episodio che evidenzia le dinamiche interne e le diverse sensibilità politiche presenti nel contesto comunale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.